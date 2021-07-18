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بابا الفاتيكان يطالب المواطنين بغلق الهاتف وأخذ قسط من الراحة

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بابا الفاتيكان يطالب المواطنين بغلق الهاتف وأخذ قسط من الراحة بابا الفاتيكان يطالب المواطنين بغلق الهاتف وأخذ قسط من الراحة

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شجع البابا فرانسيس الناس الأحد، على أخذ استراحة من الضغوط الحالية التي يواجهونها في مجتمع اليوم.

في خطابه الأسبوعي، قال البابا للجمهور أن يتوقفوا عن التركيز على «أجنداتهم الخاصة»، ونصحهم بأخذ فترات راحة هم في أمس الحاجة إليها من هواتفهم المحمولة.

قائلاً: «دعونا نوقف الركض المحموم الذي تمليه أجنداتنا، دعونا نتعلم كيف نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول».

كما دعا البابا إلى إنهاء الاضطرابات المدنية والاحتجاجات في جنوب إفريقيا وكوبا، وحث على السلام بدلاً من ذلك، رغم أنه أقر أيضًا بمعاناة الشعب الكوبي، وفقًا لتقرير رويترز.

وقال «أنا أيضًا قريب من شعب كوبا العزيز في هذه الأوقات الصعبة، ولا سيما العائلات التي تعاني بشكل خاص».

يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه البابا إلى الفاتيكان يوم الأربعاء بعد استئصال جزء من القولون. وأشارت رويترز إلى أن البابا فرانسيس (84 عاما) أمضى 11 يوما في منشأة طبية يتعافى من الجراحة.

المصرى اليوم

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