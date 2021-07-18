تسجيل 8 وفيات و389 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة السبت، عن تسجيل 8 وفيات 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 9887 والإصابات الى 760550.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7933 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64، فيما غادرت 40 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 507.

وبينت الإحصائية، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 575 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 742730.

وأوضح الموجز، أنه جرى اليوم إجراء 16353 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8210864، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.38 بالمئة.