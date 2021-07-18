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حملات على مطاعم وأسواق مطروح قبل عيد الأضحى

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حملات على مطاعم وأسواق مطروح قبل عيد الأضحى حملات على مطاعم وأسواق مطروح قبل عيد الأضحى

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في متابعة مستمرة لجهود الرقابة على الاسواق والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية واللحوم، والتأكد من سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي، خاصةً مع استقبال عيد الأضحى المبارك.

نظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمنشآت السياحية بمطروح برئاسة ادارة السياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث والقوى العاملة حملة على عدد من المطاعم والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن ضبط وإعدام 21 كجم لحوم وشاروما وكبدة غير صالحة للاستهلاك و٣ كجم عجين دقيق.

وتحررت 8 محاضر نظافة واشغال طريق وشهادة صحية، بالإضافة إلى ٥ إنذارات عقود عمل للعاملين وترخيص مزاولة المهنة للعمال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار جهود الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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