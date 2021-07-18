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"الدهمشي" يشكر ولي العهد لدعمه برنامج "سند الزواج"

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"الدهمشي" يشكر ولي العهد لدعمه برنامج "سند الزواج" "الدهمشي" يشكر ولي العهد لدعمه برنامج "سند الزواج"
قال: المبادرة تساهم بفاعلية في إدخال الفرح والسرور في نفوس الفئات المستهدفة

سبق- الرياض
رفع صالح بن خليف الدهمشي أمين عام مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزـ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لدعمه السخي لبرنامج "سند الزواج" .

وقال "الدهمشي" إن مبادرة "سند الزواج" من شأنها المساهمة بفاعلية في إدخال الفرح والسرور في نفوس الفئات المستهدفة، إضافة لكون المبادرة تعمل على تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تمكن الفرد في المجتمع من الحياة الكريمة والانطلاقة نحو النجاح.

وأشاد بدعم سموه الكريم، والذي يجسد مبدأ التكاتف وتعزيز أواصر الترابط في المجتمع السعودي؛ وهو ما يؤكد اهتمام سموه الكريم بتمكين الشباب، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأبان الدهمشي أن هذه المبادرة تأي استمراراً للدعم الذي تتلقاه الجمعيات والمنظمات الخيرية للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والاستدامة، وتساهم في تطوير القطاع الخيري والارتقاء بخدماته المقدمة، ضمن برنامج سند محمد بن سلمان، بما يحقق الأهداف المرجوة، والكفاءة المطلوبة، وتطبيق أفضل المعايير.

مشيراً أن ما تشهده المملكة من ازدهار في العمل الخيري يترجم حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بالقطاع غير الربحي من خلال الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030 ليصبح العمل الخيري، داعماً ورافداً من روافد التنمية في بلادنا وطننا الغالي، بما ينعكس أثره بالفائدة المباشرة للمستفيدين، ويحقق تطلعاتهم ويلبي احتياجاتهم، ويرسم خارطة الطريق لمستقبلهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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