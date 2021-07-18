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الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة

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الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة

خرج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه مستقبل الرجيش التونسي 2-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا للموسم الرياضي 2021-2022.


سجل هدفي الأهلي السوري عمر السومة والبديل إياد مدني ( 17 و79).

دخل المدرب بيسنيك هاسي الودية الأولى للأهلي في المعسكر التونسي، بتشكيلة مكونة من:

"محمد العويس، هاني الصبياني، معتز هوساوي، دانكلير، محمد المجحد، نوح الموسى، علي الأسمري، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عمر السومة".

الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة

الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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