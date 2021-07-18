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«المصري للتأمين» : أكثر الحوادث تحدث بسبب استخدام الموبايل أثناء القيادة

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«المصري للتأمين» : أكثر الحوادث تحدث بسبب استخدام الموبايل أثناء القيادة «المصري للتأمين» : أكثر الحوادث تحدث بسبب استخدام الموبايل أثناء القيادة

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قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن وعي المواطنين بأهمية التأمين زاد خلال الفترة الأخيرة، وهذا أنعكس على زيادة شراء وثائق التأمين إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتابع «الزهيري»، خلال لقائه مع الإعلامي اسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه لا يوجد سعر موحد لوثائق التأمين سواء على السيارات أو الممتلكات، وكل الشركات تتنافس فيما بينها على تقديم منتج تأمين جيدة، وخدمة جيدة.

ولفت إلى أن أكثر الحوادث في تحدث بسبب استخدام الموبايل أثناء القيادة، مشددًا على ضرورة عدم استخدام الموبايل أثناء القيادة، لأن هذا من شأنه أن يقلل عدد الحوادث، وبالتالي ينعكس على انخفاض سعر وثيقة التأمين.

المصرى اليوم

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