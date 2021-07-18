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إسرائيل توضح حقيقة دورها في ملف سد النهضة

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إسرائيل توضح حقيقة دورها في ملف سد النهضة إسرائيل توضح حقيقة دورها في ملف سد النهضة

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حرصت السفارة الإسرائيلية في ، الأحد، على بيان حقيقة ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تهدد حصة مصر في مياه نهر النيل الدولي.

وأكدت السفارة أن «ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة عار عن الصحة ولا أساس له»، مضيفة أنها «تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة ومعنية باستقرار مصر وسلامتها».

وقال بيان للسفارة الإسرائيلية نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها «تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبدالفتاح ».

وأضافت السفارة أنها «تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له».

وشددت «إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر».

وأشارت السفارة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه، مُعربة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.

المصرى اليوم

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