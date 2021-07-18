الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة لبنانية "قادرة على الإصلاح"

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جي بي سي نيوز :- دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، الجمعة، إلى تشكيل حكومة "قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة".

​​​​​​​جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

ونقل حق، عن المنسقة الأممية قولها اليوم: "يجب اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تعيين رئيس وزراء جديد، بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل".

وأضاف: "كما أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عن أسفها العميق إزاء عدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة هي في أمس الحاجة إليها لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها البلد".

وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

ويقول مراقبون، إن الأوضاع في لبنان تتجه نحو الأسوأ سياسياً واقتصادياً، عقب إعلان الحريري الخميس اعتذاره عن تأليف الحكومة.

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