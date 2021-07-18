أخبار عاجلة

حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح -
من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة -
بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة -
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية -
"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو -
زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت -
بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا -
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة لبنانية "قادرة على الإصلاح"

Print
الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة لبنانية "قادرة على الإصلاح" الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة لبنانية "قادرة على الإصلاح"

جي بي سي نيوز :- دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، الجمعة، إلى تشكيل حكومة "قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة".

​​​​​​​جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

ونقل حق، عن المنسقة الأممية قولها اليوم: "يجب اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تعيين رئيس وزراء جديد، بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل".

وأضاف: "كما أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عن أسفها العميق إزاء عدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة هي في أمس الحاجة إليها لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها البلد".

وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات .

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

ويقول مراقبون، إن الأوضاع في لبنان تتجه نحو الأسوأ سياسياً واقتصادياً، عقب إعلان الحريري الخميس اعتذاره عن تأليف الحكومة.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة