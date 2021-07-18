أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم

Print
بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم
تحذيرات من شدة العواصف الرعدية وخطر تشكُّل السيول

بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الأحد.

ويتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأحد 5 مناطق، هي: المنطقة الشرقية ونجران والرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير؛ نظراً لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، بحيث تنشط السحب الرعدية مترافقة بتساقط الأمطار على أجزاءٍ من هذه المناطق.

وبحسب "طقس العرب" يجب متابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.

ويجب الحذر من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات

دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه