أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

Print
الحجز عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا لتقليل التزاحم عند نقاط البيع

شاهد.. 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، بأن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حاليًا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

وتتم عملية حجز العربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا؛ لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم؛ مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

شاهد.. 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات

دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه