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مدير تعليم تبوك: المدارس ستكون جاهزة ومعقمة قبل عودة الطلاب
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
الصحة العراقية: الإصابات بكورونا ترتفع وقد نفقد السيطرة في أي لحظة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"علم البيانات في الموارد البشرية" موضوع اللقاء الشهري التاسع لـ "بشر"
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
"صحة الشرقية" تصدر 43 ترخيصًا للمنشآت الصحية الخاصة خلال النصف الأول من 2021
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:07 صباحاً
فيلم لنجوم كبار يحقق «صفر» إيرادات الثلاثاء..ورفعه من دور العرض
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 10:00 صباحاً
ضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز"
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
بنجاح تخطى المتوسط العالمي.."سعود الطبية": 150 عملية قلب مفتوح خلال عامين
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
"غرفة جازان" تدعو رجال الأعمال الهنود لزيارة المنطقة والاطلاع على الفرص الاستثمارية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:52 صباحاً
مصرع اب وابنه وابنته وابن شقيقه غرقا في ترعه الشيخ زايد بمدينة الحمام بمطروح
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:46 صباحاً
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 .. والمؤشرات الأولية التظلمات لمدة أسبوعين
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:46 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الكاظمي: اعتقلنا مئات المجرمين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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