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وليد صلاح الدين: أمن الأهلي منع خالد الغندور من دخول النادي.. وخالد مرتجي أنهى الأزمة

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وليد صلاح الدين: أمن الأهلي منع خالد الغندور من دخول النادي.. وخالد مرتجي أنهى الأزمة وليد صلاح الدين: أمن الأهلي منع خالد الغندور من دخول النادي.. وخالد مرتجي أنهى الأزمة

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كشف وليد صلاح الدين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن واقعة منع الإعلامي خالد الغندور، نجم السابق من دخول النادي الأهلي.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية: «كانت هناك واقعة منذ فترة، حيث جاء خالد الغندور، إلى النادي الأهلي للعب كرة خماسية مع نجوم الأهلي القدمى، داخل جدران القلعة الحمراء»، مضيفًا :«أمن النادي الأهلي، رفض دخول خالد الغندور للنادي».

وأضاف: «أمن النادي الأهلي رفض دخول خالد الغندور، بسبب وجود خلافات بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك في ذلك التوقيت، فضلاً عن أنه كان يهاجم مجلس إدارة القلعة الحمراء عبر قناة الزمالك».

وتابع: «تواصلنا مع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، وأعطي تعليمات للأمن بالسماح لخالد الغندور، بدخول النادي»، مضيفًا: «العلاقة بين الأهلي الزمالك دائمًا قوية، المناوشات التي تحدث بين الجماهير طبيعية، وفي النهاية الأهلي والزمالك هما أسياد أفريقيا».

المصرى اليوم

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