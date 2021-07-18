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الخطيب وأبو تريكة خارج القائمة.. 10 لاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات مع الأهلي

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حقق الأهلي انتصارا تاريخيا على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاث أهداف نظيفة مساء أمس السبت على استاد محمد الخامس بدولة المغرب، ليحصد الأهلي اللقب العاشر من بطولة دوري أبطال افريقيا، بدأها في عام 1982.

بطولات النادي الأهلي لا تتوقف على دوري أبطال أفريقيا، وتمكن الشياطين الحمر من حصد بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، و6 مرات كأس السوبر الافريقي آخرها العام الماضي أمام نهضة بركان المغربي، كما حقق النادي الأهلي أيضا بطولتي كاس الكونفدرالية والكأس الأفروآسيوية.

محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي - صورة أرشيفية

النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي أيضا في عدد البطولات التي حصل عليها في الدوري والكأس في ، فقد احتفل العام الماضي بحصوله على اللقب 42 من الدوري، وحصوله على لقب 37 من بطولة كأس مصر في تاريخه.

خلال التاريخ الطويل للنادي الأهلي ظهر نجوم كبار الأكثر تتويجأ بالألقاب مع النادي، رصدت «المصري اليوم» أسماء 10 من نجوم الشياطين الحمر الأكثر حصولا على بطولات مع الأهلي وهم:

1- حسام عاشور 31 بطولة.

2- وائل جمعة 30 بطولة.

3- عماد متعب 28 بطولة.

4- أسامة عرابى 27 بطولة.

5- أحمد السيد 26 بطولة.

6- حسام حسن 25 بطولة.

7- عصام الحضرى 24 بطولة.

8- هادى خشبة 24 بطولة.

9- ثابت البطل 24 بطولة.

10 شادى محمد 23 بطولة.

يذكر أن قائمة أسماء الاعبين الأكثر تتويجأ بالبطولات مع النادي الأهلي خلت من أسماء أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب، وكذلك محمد أبوتريكة ومحمد بركات.

المصرى اليوم

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