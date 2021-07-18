أخبار عاجلة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص -
تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل -
بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

نجاة المخرج محمد العدل من الموت غرقًا: «يا رب حسن الختام»

Print
نجاة المخرج محمد العدل من الموت غرقًا: «يا رب حسن الختام» نجاة المخرج محمد العدل من الموت غرقًا: «يا رب حسن الختام»

لاقتراحات اماكن الخروج

نجا المخرج محمد العدل من الموت غرقًا خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطئ، وكشف كواليس نجاته من الغرق بعد تعرضه لحالة من الإرهاق الشديد أثناء قضاء إجازته.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «النهارده نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر أقف حتي في المياه وماليش طول».

وتابع: «عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة، ابتدى نفسي يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط، لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية، قعدت أنادي وأشاور له فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول، كنت روحت فيها».

وختتم حديثه: «الحمد لله على كل حال وشكرا للي أنقذني ويارب حسن الختام».

كان المخرج محمد العدل هاجم حلا شيحة بعد رسالتها الأخيرة التي وجهتها لتامر حسني، قائلا: «ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع