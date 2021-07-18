نجاة المخرج محمد العدل من الموت غرقًا: «يا رب حسن الختام»

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نجا المخرج محمد العدل من الموت غرقًا خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطئ، وكشف كواليس نجاته من الغرق بعد تعرضه لحالة من الإرهاق الشديد أثناء قضاء إجازته.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «النهارده نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر أقف حتي في المياه وماليش طول».

وتابع: «عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة، ابتدى نفسي يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط، لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية، قعدت أنادي وأشاور له فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول، كنت روحت فيها».

وختتم حديثه: «الحمد لله على كل حال وشكرا للي أنقذني ويارب حسن الختام».

كان المخرج محمد العدل هاجم حلا شيحة بعد رسالتها الأخيرة التي وجهتها لتامر حسني، قائلا: «ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا».