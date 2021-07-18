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شريف إكرامي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة: «أسعدتم الملايين»

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شريف إكرامي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة: «أسعدتم الملايين» شريف إكرامي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة: «أسعدتم الملايين»

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قدم شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، التهنئة للفريق الأحمر بتتويجه بالنجمة الأفريقية العاشرة والصعود على منصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مبروك للنادي الاهلي ولجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة،انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه واثبت ذاته كامتداد لاجيال كتبت تاريخ كبير».

وأتم: «دائماً وابدا يبقي الاهلي سبب رئيسي في اسعاد الملايين، الف مبروك لأبطال افريقيا».

المصرى اليوم

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