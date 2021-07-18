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علق الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تهنئة نادي الزمالك بعد حصول المارد الأحمر على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقدمت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة رسمية للأهلي بمناسبة حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورد حساب قناة الأهلي عبر تويتر على تهنئة الزمالك: «ننتظركم في نهائي البطولة القادمة من أجل إعادة نهائي العام الماضي».

وتقابل الأهلي والزمالك في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقاي وما هو أطلق عليه نهائي القرن ونجح الأحمر في حسمه بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.