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قناة الأهلي ترد على تهنئة : «سنعيد نهائي القرن أمامكم العام القادم»

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قناة الأهلي ترد على تهنئة الزمالك: «سنعيد نهائي القرن أمامكم العام القادم» قناة الأهلي ترد على تهنئة : «سنعيد نهائي القرن أمامكم العام القادم»

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علق الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تهنئة نادي بعد حصول المارد الأحمر على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقدمت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة رسمية للأهلي بمناسبة حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورد حساب قناة الأهلي عبر تويتر على تهنئة الزمالك: «ننتظركم في نهائي البطولة القادمة من أجل إعادة نهائي العام الماضي».

وتقابل الأهلي والزمالك في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقاي وما هو أطلق عليه نهائي القرن ونجح الأحمر في حسمه بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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