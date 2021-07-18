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أشرف صبحي: تتويج الأهلي بدوري الابطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية

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أشرف صبحي: تتويج الأهلي بدوري الابطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية أشرف صبحي: تتويج الأهلي بدوري الابطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية

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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يهنئ الرئيس والدولة المصرية بانجاز الأهلي، بتتويجه لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أشرف صبحي، في تصريحات تليفزيونية: «تتويج الأهلي بدوري الأبطال يؤكد على ريادة الرياضة المصرية، وأهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية على هذا الانجاز».

وأكمل: «مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شئ عظيم جدا، ونتمنى أيضًا التوفيق لبعثة في أولمبياد طوكيو».

وأردف: «تتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على ريادة الكرة المصرية، وسنكون في في استقبال الفريق صباحا في مطار القاهرة».

المصرى اليوم

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