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ضبط «تروسيكل» محمل بكميات دقيق بلدي وردة سوق سوداء في المنيا

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ضبط «تروسيكل» محمل بكميات دقيق بلدي وردة سوق سوداء في المنيا ضبط «تروسيكل» محمل بكميات دقيق بلدي وردة سوق سوداء في المنيا

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أسفرت حملة مكثفة لتموين المنيا، استعدادا لعيد الأضحي المبارك، عن ضبط تروسيكل محمل بـ٢١ شيكارة دقيق بلدى، بالإضافة إلى ٤٢ كيلو ردة مباعة بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحررت الحملة 39 محضر مخالفة صحية وتموينية، تنوعت ما بين، (عدم توافر اشتراطات صحية، عدم حمل شهادة صحية، عدم الاعلان عن الأسعار، عدم نظافة، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم مزاولة النشاط للبدالين التموينين لغلق محل البقالة في مواعيد العمل المحددة).

كما تم المرور والتفتيش على محلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والاسماك، للتأكد من الذبيح بالمجازر، وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، حيث تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن تحرير ٧ محاضر، تنوعت ما بين، (لحوم مجمدة بدون بيانات، ولحوم مفرومة، وذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية)


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، ومحلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين، وضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارات والصحة، والتفتيش الإداري، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية بالمركز

من جانبه شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذ الحملات المستمرة لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

المصرى اليوم

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