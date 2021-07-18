شديد الحرارة وأمطار .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم إلى رابع أيام عيد الأضحى

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 18 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو 2021، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء، ثم من يوم الاثنين ينخفض بشكل طفيف على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن الاحد 18 يوليو هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- اوب سمبل) على فترات متقطعة 30% تقريبا

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، ما يقلل الإحساس من ارتفاع نسبة الرطوية.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 73% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 83% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 45% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 20% إلى 25% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 18 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو 2021، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

- درجات الحرارة الأحد 18 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 35 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 19 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 20 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 21 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34 وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 22 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 42 وعلى شمال الصعيد 40 درجة والمحسوسة 42 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 23 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 34 وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 18 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو 2021، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.