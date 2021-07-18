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سيد عبدالحفيظ يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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سيد عبدالحفيظ يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة سيد عبدالحفيظ يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تتويج الفريق بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد انتصار عريض على حساب كايزر تشيفز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية للمسابقة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «مواجهة كايزر تشيفز كانت صعبة للغاية، ولكن بعد طرد لاعب المنافس أصبح للأهلي الأفضلية في المباراة ونجحنا في تسجيل 3 أهداف».

وواصل: «طلبنا من اللاعبين عدم الاطمئنان لنتيجة المباراة، بعد التقدم كي نحافظ على تركيزنا حتى صافرة النهاية ونحصد اللقب».

وأضاف: «محمود الخطيب رئيس الأهلي وجه رسائل غير مباشرة للاعبين دون أن يتحدث وذلك من خلال وجوده في التدريبات ورئاسته للبعثة».

المصرى اليوم

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