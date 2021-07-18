اتحاد الكرة يهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا

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هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي بمناسبة فوزه اليوم ببطولة أبطال الدوري الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه.

وثمن الاتحاد المصري الآداء الرائع الذي قدمه الفريق في المباراة النهائية للبطولة مما يجعل فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي 3-0 مستحقا وعن جدارة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية التي تساهم في اعلاء شأن الكرة المصرية على كل المستويات.