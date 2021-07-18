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رضا عبدالعال: أداء الأهلي لم يكن مقنعًا.. وكايزر تشيفز «بيشحت كورة»

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رضا عبدالعال: أداء الأهلي لم يكن مقنعًا.. وكايزر تشيفز «بيشحت كورة» رضا عبدالعال: أداء الأهلي لم يكن مقنعًا.. وكايزر تشيفز «بيشحت كورة»

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انتقد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على مركب محمد الخامس، في نهائي البطولة.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية: «أداء لاعبي النادي الأهلي أمام كايزر تشيفز، لم يكن مقنعاً طوال المباراة، والفريق الجنوب أفريقي ضعيف، ولا يستحق الوصول لنهائي البطولة».

وأضاف: «لاعبو كايزر تشيفز (بيشحتوا كورة)، ولا أعلم كيف تأهل هذا الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فهذه النسخة هي الأقل فنياً في تاريخ دوري أبطال إفريقيا».

وتابع: «مباراتي الأهلي أمام سموحة والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز أقوى من مباراة كايزر تشيفز، نظراً لتواضع مستوى الفريق الجنوب أفريقي».

المصرى اليوم

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