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اليوم الأحد.. مؤتمر الحج يستعرض جاهزية الخدمات والحالة الصحية لضيوف الرحمن

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اليوم الأحد.. مؤتمر الحج يستعرض جاهزية الخدمات والحالة الصحية لضيوف الرحمن اليوم الأحد.. مؤتمر الحج يستعرض جاهزية الخدمات والحالة الصحية لضيوف الرحمن
كما يناقش نقاط التجمع وآلية الفرز ومبيتهم في "منى" وملامح تصعيدهم لعرفات

اليوم الأحد.. مؤتمر الحج يستعرض جاهزية الخدمات والحالة الصحية لضيوف الرحمن

يُعقد مساء اليوم الأحد عند الساعة الـ45: 7 المؤتمر الصحفي لحج 1442هـ.

ويستعرض المؤتمر الذي يشارك فيه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والعقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، والمهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، البروتوكولات والإجراءات الوقائية، وجاهزية الخدمات الصحية، والحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني اليومي، ونقاط تجمع الحجاج وآلية الفرز، ووصول الحجاج ومبيتهم في مشعر منى، وملامح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات.وزارة الحج والعمرة الجديد الحج ضيوف الرحمن لقاح كورونا موسم الحج المشاعر المقدسة وزارة الصحة وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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