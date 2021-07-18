أخبار عاجلة

ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

حلا شيحة ترد على والدها: «مصدومة من كلامك.. وجوزي مش بتاع ستات»

Print
حلا شيحة ترد على والدها: «مصدومة من كلامك.. وجوزي مش بتاع ستات» حلا شيحة ترد على والدها: «مصدومة من كلامك.. وجوزي مش بتاع ستات»

لاقتراحات اماكن الخروج

ردت حلا شيحة على تصريحات والدها بشأن زوجها معز مسعود، وقوله إن ابنته «مخطوفة»، معبرة عن صدمتها من حديث والدها و«افتراءاته على زوجها».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الايام دي، وأنا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح أبدا».

أضافت: «انا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو ابعد ما يكون عنها».

تابعت: «لن أسمح لاحد الكلام عنه ولن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتي في الفن وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة هو يمثل نفسه وله افكاره وارائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة وليس لاحد ان يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز».

وقالت: «هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض، هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده على أي حد».

أضافت: «انا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير، معز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق ابدا وفي الاخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي انه كان بيحاول زي أي راجل محترم انه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش اكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد».

تابعت: «الحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا وعندي اولاد مثله واولادنا شبه بعض الحمد لله واستقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض، ونخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه».

ووجهت رسالة إلى والدها: «في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع، انا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف انه زوجي وبعتز بيه واحنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني وانا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من ١٥ سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني، هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق وكل واحد يخليه في حاله، وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، أحسنوا الظن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع