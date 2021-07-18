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«هتافات وكلاكسات».. احتفالات في المنيا بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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«هتافات وكلاكسات».. احتفالات في المنيا بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة «هتافات وكلاكسات».. احتفالات في المنيا بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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شهدت ميادين محافظة المنيا وقراها احتفالات وهتافات بتتويج النادى الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

واحتشدت الجماهير وهى تهتف: «مبروك يا أهلى، الأهلى فريق كبير، الأهلي فريق عظيم»، وطافت السيارات الشوارع معبرة عن فرحتها بإطلاق «الكلاكسات» وتوزيع الحلوى على المارة.

وتوافدت الجماهير إلى شوارع وميادين محافظة المنيا التسع، للاحتفال بالفوز وهتفوا: «بنحبك يا أهلى» و«أهلاوى أهلاوى» و«أخدنا البطولة» بالإضافة إلى إطلاق أصوات الموسيقى والاحتفال بالسيارات، فيما انتشرت سيارات المرور للعمل على تسيير حركة المرور ومنع التكدس.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

المصرى اليوم

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