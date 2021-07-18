رئيس وزراء أرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان سبل التعاون في البنية التحتية

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ناقش رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، البرامج المشتركة الحالية والمستقبلية، حيث تم التأكيد بشكل خاص على أهمية توفير الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح للبرامج المشتركة، وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي ظهرت في عام 2020 في شكل نوع جديد من فيروس كورونا وعواقب الحرب مع أذربيجان .

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا عن امتنانه لنية الاتحاد الأوروبي لتوفير حوالي 2.6 مليار يورو للبرامج التي سيتم تنفيذها في أرمينيا في إطار الشراكة الشرقية.

«و سيتم تنفيذ 7 برامج تاريخية بهذه الوسائل بما في ذلك بناء الطريق السريع بين الشمال والجنوب وتعزيز مرونة المناطق الجنوبية من أرمينيا وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النشاط الاقتصادي للمرأة والاقتصاد والقيادة السياسية وحل المشكلات البيئية والحفاظ على البيئة، تعزيز جدول الأعمال وتطوير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا وتطوير المياه والبنى التحتية التعليمية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا بالإنابة فإن تنفيذ هذه البرامج يمكن أن يكون ذات أهمية أساسية لتطوير البنية التحتية لأرمينيا والنمو الاقتصادي والتنمية.