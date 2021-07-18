«أنا لابس الكرافتة الحمراء».. عمرو أديب يهنئ الأهلي بـ«النجمة العاشرة»

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علق الإعلامى عمرو أديب على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وقال عمرو أديب في برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، إنه توقع فوز النادى الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحصوله على النجمة العاشرة، مضيفا: «قابلت فريق النادى الأهلي في مطار القاهرة الدولى عندما تصادف سفره إلى الخارج وقت سفر اللاعبين للمغرب».

وتابع قائلا: «خلاص يا أهلى العاشرة كما توقعت، ده وشى الحلو وسيد عبدالحفيظ عارف، وأنا قلت لهم كده في المطار. مبروك للأهلى، وأنا لابس ليهم الكارافتة الحمراء النهاردة، وسلمت على لاعبى النادى الأهلى في المطار وقلت ليهم متنسونيش لما تفوزوا».

وعن أهداف اللقاء، قال عمرو أديب: «شريف الحريف اللى بيأكل البلوبيف هو اللى جاب الجول الأول، والقاضية من قفشة اللى كان جون غير عادى لأنه عالمي».

وتوالت التهنئات للنادي الأهلي لفوزه باللقب العاشر في تاريخه، وهنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» النادى الأهلى، وكتب الحساب الرسمى للفيفا على «تويتر»: «تهانينا للأهلى، لا نطيق الانتظار للترحيب بك في كأس العالم للأندية».