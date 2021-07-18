حاتم الطرابلسي: الأهلي يشبه ريال مدريد.. وميزانيته تتخطى الدوري التونسي

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أكد حاتم الطرابلسي، نجم الكرة التونسية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استحق التتويج ببطولة دوري افريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

وقال حاتم الطرابلسي، في تصريحات تلفزيونية: «النادي الأهلي يستحق الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، في ظل الاستقرار الإداري والفني الذي يعشيه النادي في الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «الأهلي يشبه ريال مدريد الإسباني، حيث فاز الأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا 13 مرة في تاريخه بفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه».

وأضاف: «الأهلي أيضًا فاز ببطولة أفريقيا 10 مرات في تاريخه بفارق 5 ألقاب عن نادي الزمالك أقرب منافسيه»، مشيرًا: «ميزانية الأهلي كبيرة جدًا وقد تتخطى ميزانية الدوري التونسي بأكمله».