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وائل القباني: الأهلي يحتاج 5 صفقات في الميركاتو الصيفي

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وائل القباني: الأهلي يحتاج 5 صفقات في الميركاتو الصيفي وائل القباني: الأهلي يحتاج 5 صفقات في الميركاتو الصيفي

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تحدث وائل القباني، نجم السابق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي يحتاج للتعاقد مع 5 صفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل، تحديدًا في مركزي قلب الدفاع والهجوم».

وأضاف: «الأهلي يحتاج أيضًا للتعاقد مع ظهير أيسر مميز، ليكون مع التونسي على معلول، كما يحتاج للتعاقد مع لاعب خط وسط، في حال بيع المالي أليو ديانج»، مؤكدًا: «الأهلي يحتاج للتعاقد مع 5 صفقات على الأقل، وكل هذا سيتحدد وفقصا للاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم الجاري».

يذكر أن الأهلي توج ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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