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متخطيًا 6 مدربين.. موسيماني يقترب من رقم جوزيه التاريخي

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متخطيًا 6 مدربين.. موسيماني يقترب من رقم جوزيه التاريخي متخطيًا 6 مدربين.. موسيماني يقترب من رقم جوزيه التاريخي

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حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ثالث ألقابه بدوري أبطال أفريقيا، بعدما قاد المارد الأحمر للقب نسخة 2020-2021 في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وبات في جعبة موسيماني 3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا بواقع لقبين مع الأهلي في 2019-2020 و2020-2021، ولقب مع صن داونز في 2016.

وتخطى موسيماني عدد ألقاب 4 مدريبن نالوا لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على رأسهم المصري محمود الجوهري الذي توج مع الأهلي في 1982 ومع في 1993، كذلك التونسي معين الشعباني الذي عانق اللقب مع الترجي في 2018 و2018-2019، وأيضاً الكونغولي تامبوي لي والغيني أبوبكر فوفانا والسويسري سيتفين زواتكو والأرجنتيني أوسكار فيلوني.

وبات موسيماني قريباً من معادلة ألقاب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للأهلي والذي تُوج معه بـ 4 ألقاب في 2005و 2006 و2008 ومن قبلهم في 2001.

المصرى اليوم

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