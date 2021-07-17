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تشيلسي مهنئًا الأهلي: «نراكم في »

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تشيلسي مهنئًا الأهلي: «نراكم في كأس العالم» تشيلسي مهنئًا الأهلي: «نراكم في »

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حرص نادي تشيلسي الإنجليزي على تهنئة النادي الأهلي بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

وكتب تشيلسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا تهنئة للأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها: «إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق.. تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في للأندية».

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

المصرى اليوم

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