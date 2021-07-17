محمد هنيدي: «المشكلة كده إن الأهلاوية هيخمسوا في وشنا بإيديهم الاتنين»

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علق الفنان محمد هنيدي، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، على فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، قائلًا: «المشكلة كده إن الأهلاوية هيخمسوا في وشنا بإيديهم الاتنين».

وتابع هنيدي، في حسابه على «تويتر»، السبت: «مبروك يا أهلي حمص كايزر وشواه وحرقه ألف ألف مبروك للأهلي».

وتوج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021، بعدما سحق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وبهذا التتويج، نجح الأهلي بالظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه الأفريقي. وكان الموسم المنصرم، هزم الزمالك بهدفين لهدف، بالقاضية ممكن للنجم محمد مجدي قفشة، وهذا الموسم توج الأهلي بثلاثية في شباك الفريق الجنوب أفريقي، ليعود حامل لقب أفريقيا لبطولة كأس العالم للأندية من جديد للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه.