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خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي
خلال اتصال هاتفي استعرضا فيه العلاقات بين البلدَيْن بما يخدم المصالح المشتركة

خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس أردوغان التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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