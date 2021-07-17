السودان يخزن 1.6 مليار متر مكعب من المياه

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أعلن مدير إدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية معتصم العوض، تخزين بلاده 1.6 مليار متر مكعب من المياه لتأمين المستويات في نهر النيل والنيل الأبيض، تحسبا للملء الثاني للسد الإثيوبي.

وقال العوض إن التخزين حتى لا تتكرر مشكلة العام الماضي، حيث تم الاحتفاظ في خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم بحوالي 600 مليون متر مكعب، مضيفا في نهاية يوليو سيكون لدينا أيضا مخزون في خزان الروصيرص بحوالي مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن الكمية المخزنة ستؤمن المناسيب في نهر النيل والنيل الأبيض، ولن تكون هناك إشكالية في سحب الطلمبات (المضخات) الزراعية وطلمبات مياه الشرب في نهر النيل شمال الخرطوم، والنيل الأزرق والنيل الأبيض.

وأكد أن تخزين إثيوبيا للمياه في الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي تم دون إخطار وزارة الري السودانية، ما أسفر عن خروج كل محطات الشرب في ولايتي الخرطوم ونهر النيل من الخدمة.