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أشرف زكي يرد على سب حاتم الحويني: «نتقابل في المحكمة»

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أشرف زكي يرد على سب حاتم الحويني: «نتقابل في المحكمة» أشرف زكي يرد على سب حاتم الحويني: «نتقابل في المحكمة»

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قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبوإسحاق الحويني، بعدما هاجمه بسبب قرار النقابة ضد الفنانة حلا شيحة، التي تبرأت من فيلمها «مش أنا» بطولة تامر حسني.

وأعلن زكي، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» على «إم بي سي »، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حاتم الحويني بعدما تطاول عليه، قائلًا: «نتقابل في المحكمة».

كان حاتم الحويني، قد هاجم أشرف زكي واصفًا إياه بعبارة «أنت ديوث»، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «أهل بيتك كما يقول الناس يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل».

وأضاف: يكفي أن ربنا قال (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم)، أعيذك بالله أن تكون ممّن قال الله فيهم (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)، وأيضًا (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا).

المصرى اليوم

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