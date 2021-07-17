أشرف زكي يهاجم حلا شيحة: التيارات الظلامية كشفت عن نفسها أمام الجميع

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه حسم قرار عدم عودة حلا شيحة إلى النقابة مرة أخرى، معربًا عن تقديره لمشاعر والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة الذي طالبه بالتريث.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن والد حلا في موقف لا يحسد عليه، معلقًا: «كل من يهين النقابة والفنانين لن نتركه بيننا.. هذا أسلوبهم وانكشف أمام الدنيا».

وتابع: «موضوع حلا انتهى ولن تعود إلى النقابة أو من على شاكلتها وجميع من أساء للنقابة»، ليؤكد أن هناك دولًا أخرى تستقبل أفكار «حلا»، ردًا على الإعلامي عمرو أديب الذي قال له إن «شيحة» ليست ضد الفن.

وأكد أنه تلقى سبابا وشتائم من التيارات الظلامية، بعد موقفه من شطب الفنانة حلا شيحة من النقابة، موضحا أنه تقدم ببلاغ ضد من سبوه وطعنوا في أسرته وأوضح: «حقنا لن نتركه»، لافتا إلى أن تلك التيارات الظلامية كشفت عن نفسها أمام الجميع.

ولفت الفنان أشرف زكى، إلى أن النقابة ترتب أوراقها من جديد، وكل شخص يرى أن الفن حرام أو سافر ولن يعود أو اعتزل الفن لا مكان له في النقابة، رافضا التعليق على تصريحات حلا شيحة بشأن فصل نقابة المهن التمثيليه لها.