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الاوليمبية للاهلي: مبروك العاشرة

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الاوليمبية للاهلي: مبروك العاشرة الاوليمبية للاهلي: مبروك العاشرة

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في مباراة النهائي التي أقيمت اليوم في المغرب.


ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للاعبي فريق النادي الأهلي والجهاز الفني على هذا المستوى المميز والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في مسيرة الفريق .


ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الانتصارات التي تتحقق في الفترة الحالية تعتبر إنجاز كبير للرياضة المصرية ودليل على التطور الكبير بعد الاهتمام غير المسبوق التي تشهده الرياضة المصرية في الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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