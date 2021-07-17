«النقل»: ضبط أى سائق يُلقى المخلفات على «الدائرى» وإحالته للنيابة

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أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تعليمات بإحالة أى سيارة نقل تلقى مخلفات على الدائرى إلى النيابة العامة.

وأجرى الوزير اتصالًا بمحافظ القليوبية أثناء المرور فى منطقة تقاطع محور الفريق العصار وامتداده محور «شبرا - بنها» مع الطريق الدائرى، حيث لاحظ كمية كبيرة من مخلفات حفر المبانى الجارى إنشاؤها فى المنطقة، حيث طلب التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع إلقاء هذه المخلفات والقبض على السائق وتقديمه إلى النيابة العامة لمحاسبته بهدف القضاء على هذه الظاهرة تماما. وتابع الوزير خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو مترات، حيث بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم لنفق سعد الدين الشاذلى بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال فى هذه المسافة 96%، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، الذى بلغت نسبة تنفيذه 97% والذى يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذى سيسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية التى كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب فى حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق فى اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

ووجه الوزير بإنهاء الطرق السطحية أسفل كوبرى السلام وفتح جميع التحويلات المرورية لتسيير حركة المرور للقادم من طريق الإسماعيلية الصحراوى للصعود إلى الطريق الدائرى.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتى ترعة المريوطية للربط بين الدائرى حول القاهرة الكبرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، حيث أكد مدير المشروع أنه جار الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، كما وجه الوزير بسرعة البدء فى تنفيذ مطلعين ومنزلين فى تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائرى تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

وشدد الوزير على التنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسى واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق، وكذلك سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى، وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب سيصبح 8 حارات بكل اتجاه.