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قال الفنان التشكيلى أحمد شيحة والد حلا شيحة، إن فيلم «مش أنا» كان يعجب ابنته حلا شيحة أثناء تصويره مع الفنان تامر حسني، موجها رسالة لابنته باكيا قائلا: «يا حلا اعتذري عما كتبتبه لمصر كلها».

وأضاف شيحة، خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on، أنه تحدث مع الفنان تامر حسني وهنأه على فيلمه الجديد، موضحا أنه تحدث كثيرا مع ابنته حلا شيحة بعد زواجها من معز مسعود، وقالت له: «لا يمكن لأحد أبدا أن يوقفنى عن فنى، وأوعدك وعد ربنا هيحاسبنى عليه».

وتابع: «حلا تحملت ما لا يتحمله بشر، وسأدافع عن بنتي ضد هؤلاء الناس بأي ثمن، وعندما يكتمل إيمان حلا شيحة سترى أن كل كلامها ليس له علاقة بالدين».

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أوضح والد حلا شيحة أن ابنته لم تقل إن الفن حرامًا طوال عمرها، معلقًا: «قصة الفن حرام اشتغلت بطريقة غير معقولة هذه الأيام ومندهش من هذا الكم من الضرب المتواصل دون التريث والفهم لما يحدث».

وأضاف أنه لا يجوز تناول القضية بالطريقة المثارة على الساحة، مؤكدًا وجود أبعاد أخرى يتم الضغط بها على ابنته.

وذكر أن ابنته تعرضت لحالة من حالات الضغوط لا يعلم الجهة المسؤولة عنها، متابعًا: «حلا داخلها فنانة ولا تستطيع أن تعيش بدونها، عمرها ما غلطت في حد من زملائها وتحب الوسط بكل معنى الكلمة، ومتأكد بوجود أياد أخرى تعبث من أجل عمل كمين لابنتي الطيبة المحبة لبلدها وزملائها والفن لاستقطابها مرة أخرى».

واستنكر والد حلا شيحة قرار شطبها من نقابة المهن التمثيلية لأن الأمر يحقق لتلك الجهات أهدافها، موضحًا أنه تحدث إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وطلب منه التريث ومعرفة حقيقة الموضوع.

وأكد أن الكلام الذي نشرته حلا ليس كلام ابنتها أو طبيعتها، متابعًا وهو يبكي: «لم أتحدث إليها ولم تتحدث إليَّ منذ 10 أيام، والدتها كلمتها وعاتبتها جامد وكانت مترددة في ردودها على أمها، ولا أقبل أن تُختطف ابنتي الفنانة».

وأشار إلى أن ابنته خلعت الحجاب وعادت إلى الفن بكامل إرادتها، معلقًا: «حزين إن الناس عملت نفسها قضاة دون تفكير، ابنتي فنانة مش صغيرة مينفعش تتدفن وتتهاجم بالطريقة دي.. لم ترتدي الحجاب حتى الآن، لا قالت هتحجب ولا هعتزل».