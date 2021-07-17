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عمرو السولية يعادل رقم الخطيب وثنائي آخر في الأهلي

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عمرو السولية يعادل رقم الخطيب وثنائي آخر في الأهلي عمرو السولية يعادل رقم الخطيب وثنائي آخر في الأهلي

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عادل عمرو السولية، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أهداف الثلاثي محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي، وكل من خالد بيبو ووليد سليمان أيضاً.

وسجل السولية ثاني أهداف الأهلي في الثلاثية التي أمطر بها شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا والتي عانق على اثرها المارد الأحمر اللقب.

وتمكن السولية من تسجيل ثالث أهدافه في المباريات النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا بعد هدفه في شباك كايزر تشيفز الليلة، حيث سبق وأن سجل في مرمى كل من الترجي في ذهاب نهائي 2018 والزمالك في نهائي النسخة الماضية.

وكان الثلاثي خالد بيبو ومحمود الخطيب ووليد سليمان قد سجل 3 أهداف في المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا بقميص الأهلي.

المصرى اليوم

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