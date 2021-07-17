أبوتريكة يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

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علق محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة على كايرز تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية بالدار البيضاء وعانق الفريق النجمة العاشرة.

وكتب أبوتريكة:" الف مبروك لنادينا الحبيب الاهلي بطل القرن الإفريقي انجاز تاريخي يضاف إلى الانجازات العديدة و الالقاب التي تتجاوز 140 لقب طوال تاريخه ".

وأضاف:" ودائما الاهلي على القمة ..الحمد لله … ويجتهد الجميع من أجل المزيد".