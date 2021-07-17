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شادي محمد لمحمود الخطيب بعد «العاشرة»: أنت الاسطورة

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شادي محمد لمحمود الخطيب بعد «العاشرة»: أنت الاسطورة شادي محمد لمحمود الخطيب بعد «العاشرة»: أنت الاسطورة

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شادي محمد: إحترام الأهلي لكايزر تشيفز يقرب البطولة العاشرة والخطيب أسطورة

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن الأهلي احترم كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا من أجل تحقيق الفوز بالبطولة الأفريقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"كايزر تشيفز ليس بالفريق الصعب ولكن هناك تكتلات دفاعية للفريق وهو ما يميزهم في بعض المباريات ولكن هناك عشوائية في التمركز".

وتابع:"موسيماني يعلم طريقة اللعب الصحيحة للمباراة وتعانل مع المباراة جيدا حتي حقق اللقب العاشر

واختتم:"محمود الخطيب يدير منظومة عمل كبيرة وهامة للغاية، ودائما يساند الفريق في المواجهات الهامة ولا يتهرب من المباريات الصعبة".

المصرى اليوم

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