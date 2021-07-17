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"صناعي الدوادمي" يعلن استمرار القبول في البرامج المسائية

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"صناعي الدوادمي" يعلن استمرار القبول في البرامج المسائية "صناعي الدوادمي" يعلن استمرار القبول في البرامج المسائية
لفصل تدريبي واحد وتشمل المواطنين والمقيمين

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي، عن استمرار القبول في البرامج التدريبية المسائية (فصل تدريبي واحد) عبر بوابة القبول الموحد (قبولي) حتى 10 / 1 / 1443هـ، في مجالات: دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة، وميكانيكا هيكل السيارة، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات.

صرّح بذلك مدير المعهد المهندس سعد الروقي، مشيرًا إلى أن البرامج المسائية في المعاهد الصناعية تُطلق لأول مرة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1443هـ، وتستهدف جميع الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التقنية والمهنية من المواطنين والمقيمين، سواءً من موظفين أو غير ذلك ممن بلغ 16 عامًا فأعلى على أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

يُذكر أن البرامج المسائية أطُلقت في 29 معهدًا على مستوى المملكة كمرحلة أولى، ويمنح الخريج منها "شهادة إتمام برنامج تدريبي" في التخصص معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط القبول والتسجيل: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGateالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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