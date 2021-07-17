خالد الغندور ينتقد علي محمد علي بسبب «القاضية»

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انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، المعلق الرياضي على محمد على، الذي يعلق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويأتي ذلك بعدما ذكر المعلق خلال المباراة، فوز الأهلي بالنسخة الماضية ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الزمالك عن طريق «القاضية».

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» : «طرد مستحق لهابي لا عب كايزر ومحاولة حصول شريف، على ضربة جزاء غير موجودة، وموسيماني لابد من تغيير أيمن أشرف بين الشوطين لحصوله على إنذار».

وأضاف: «ولم افهم ما اهمية ذكر كابتن على محمد على لكلمة القاضية كما قيل عنها».

ويسعى النادي الأهلي للتتويج بالبطولة العاشرة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف.