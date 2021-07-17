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«محتاجة دعواتكم»..رسالة مؤثرة من أحمد العوضي إلى ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها لجراحة عاجلة

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وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة إلى زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» قبل قليل.

وقال العوضي: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك.. انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتنفذيه».

رسالة العوضي الى ياسمين

وتابع: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك«.

وأضاف: «بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك».

واختتم العوضي رسالته إلى زوجته موجها حديثه إلى متابعيه: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».

كان العوضي قد كشف قبل قليل عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وطلب من متابعيه الدعاء لها بظهر الغيب.

المصرى اليوم

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