بثينة شعبان: الحرب على سوريا بسبب مواقفها الداعمة لقوى المقاومة في العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، إن الرئيس بشار الأسد قدم رؤية شاملة تتناول الأسباب والأخطاء التي أدت للحرب الإرهابية وتضع الأسس لتلافيها من أجل مستقبل أفضل، جاء ذلك في تصريحات لقناة السورية.

وأوضحت أن العقوبات الأمريكية ليست قدراً يقتل الشعوب إذا كان لدى هذه الشعوب الإرادة والإمكانية وأن السوريين قادرون على صنع مستقبل بلدهم بأيديهم.

ولفتت بأن الحرب الممنهجة على سوريا من قبل الدول المتآمرة عليها كانت بسبب مواقفها الداعمة لقوى المقاومة في العالم ولا سيما في فلسطين ولبنان وبسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة.

وأشارت إلى أن الأسد أكد أنه ما لم يكن هناك تكاتف عربي إقليمي فلن تكون هناك حلول مشيراً إلى أن العلاقة بين دول الجوار هي جوهرية وأساسية للشعب السوري ولشعوب تلك الدول موضحاً أن سوريا لا تساوم على القضية الفلسطينية وموقفها ثابت تجاهها .

وقالت شعبان إن موضوع تعليق الدستور هو أمر غاية في الخطورة وتغييره أمر قد يكون كارثياً على البلد ولا سيما إذا لم يخدم تطلعات الشعب السوري.