تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إزالة «ونش الكرنك» في الأقصر المتواجد منذ عام 1990

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ٥ أيام من العمل المستمر، تم إزالة الونش المعروف باسم «ونش الكرنك»؛ والقائم عند الصرح التاسع منذ عام 1990 لاستخدامه في إعادة بناء البرج الغربي من الصرح التاسع داخل معابد الكرنك بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي، وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الأخيرة لمدينتي الأقصر وأسوان .

معابد الكرنك بالأقصر

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية إزالة الونش استمرت خمسة أيام بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي نقلته إلى البر الغربي من النيل لاستخدامه في الأعمال الجارية في معبدالرامسيوم، لافتا إلى أن عملية إزالة الونش تمت لوجوده في مسار الزيارة الخاص بطريق الكباش والذي سيتم افتتاح مشروع تطويره في احتفالية كبرى قريبا، كما انه يحجب بانوراما الصرح التاسع.

معابد الكرنك بالأقصر

وأشار صلاح الماسخ مدير معبدالكرنك، إلى أن هذا الونش هو ونش ثابت محوري يعمل بالكهرباء، قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه لاستخدامه في مشروع فك وتركيب وإعادة بناء للصرح التاسع بعدما إرتفع البناء الذي كان يتم بواسطة السقالات الخشبية، وقد تم الانتهاء من المشروع عام 1999، ومنذ هذا الوقت ظل الونش في مكانه، وقد جرت محاولات عديدة من قبل المجلس الأعلى للآثار لفكه ونقله.

معابد الكرنك بالأقصر

جدير بالذكر أن الصرح التاسع يحتوي على كتل أحجار «التلاتات» من عصر الملك اخناتون والتي استخدمها الملك حورمحب كحشوات بداخل مبنى الصرح التاسع .

معابد الكرنك بالأقصر

فيما تقدمت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالـقصر، بقيادة الخبير السياحى، محمد عثمان، بالشكر لكل من الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار، والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للاثار، على ازالة الونش، والتى تعد خطوة إيجابية لإظهار روعة وجمال معبدالكرنك وخاصة وان المعبدعلى بعد خطوات من اعظم طريق في التاريخ متمثلا في طريق الكباش الفرعونى، مؤكدا ان الونش كان يخصم من جمال المعبد.

معابد الكرنك بالأقصر

وأضاف أن إزالة الونش له دور مستقبلى في زيادة تسويق معبدالكرنك في الاسواق المختلفة مؤكدا ان مجموعة المعابد في الكرنك تشهد مجموعة من الترميمات لم تحدث منذ ٧٠ عاماً، كما ان الاقصر ستشهد تدفقات من السياحة الإسبانية خلال شهر اغسطس المقبل، ومجموعة من الوفود الامربكية خلال شهر سبتمبر المقبل.