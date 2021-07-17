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معتز إينو: الأهلي واثق زيادة عن اللزوم من الفوز على كايزر تشيفز

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معتز إينو: الأهلي واثق زيادة عن اللزوم من الفوز على كايزر تشيفز معتز إينو: الأهلي واثق زيادة عن اللزوم من الفوز على كايزر تشيفز

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهر بأفضل مستوى له خلال الشوط الأول من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع كايزر تشيفز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال إينو، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي ظهر بمستوى متواضع في الشوط الأول، اللاعبون كان لديهم ثقة زيادة عن اللزوم، ولم يكن هناك أي استعجال في تحقيق الفوز».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك تركيز من اللاعبين أكثر من ذلك، وسرعة في الأداء، من أجل تهديد مرمى الفريق الجنوب إفريقي».

المصرى اليوم

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