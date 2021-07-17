وائل القباني ينتقد أداء الأهلي أمام كايزر تشيفز: يعيبه البطء

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انتقد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع كايزر تشيفز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له في الشوط الأول، حيث كان يعيبه البطء في الأداء، وهو ما أثر على الشكل الهجومي للفريق.

وأضاف :"كايزر تشيفز، لديه مشكلة في خط الدفاع،بسبب بطء لاعبيه، ولكن الأهلي لم يستطع استغلال ذلك، بسبب بطء لاعبي الأهلي في الأداء"