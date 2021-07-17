الأهلى مباشر ضد كايزر تشيفز .. سيطرة حمراء وحالة طرد في نهاية الشوط الأول

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الأهلي المصري حاول خلال 30 دقيقة من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020 – 2021من فك شفرات دفاعات المنافس ولكن لم يفلح لاعبو حامل اللقب من تسجيل هدفا مبكرا.

وبدأ الأهلي المصري اللقاء بضغط عالي على دفاعات الفريق الجنوب أفريقي، وجاء العديد من الفرص والتى لم ينجح لاعبو الأهلي من أحراز الهدف الأول. والخطورة الأولي للمارد الأحمر كانت عن طريق طاهر محمد طاهر، الذي نجح في مراوغة أحد مدافعي الفريق الجنوب أفريقي ولكن سدد الكرة بعيدا عن الشباك.

والخطورة الثانية عن طريق علي معلول الذي رواغ داخل منطقة جزاء كايزر تشيفز ولعب كرة عرضية أرضية في أحضان حارس الفريق الجنوب أفريقي، وحال تنفيذ هذه الكرة من اللاعب التونسي خلف دفاعات كايزر تشيفز، كانت ستشهد خطورة كبيرة على مرمى الحارس للفريق الجنوب أفريقي خاصة وأن لاعبين من الأهلي كان في انتظار كرة علي معلول، وهما محمد شريف، وحسين الشحات.

وشهد الشوط الأول سطيرة كاملة لفريق الأهلي خاصة وأن الفريق الجنوب أفريقي حاول الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن حامل اللقب كان يلعب بتوازن في الهجوم والدفاع، خاصة وأن بيتسو موسيماني، زرع حمدي فتحي في وسط ملعب فريقه لإفساد كافة الهجمات للفريق المنافس.

وشهد نهاية الشوط الأول حالة طرد مباشر للاعب هابي ماشيان، بعدما تدخل بعنف زائد مع أكرم توفيق، لظهر حكم اللقاء البطاقة الصفرا في وجه اللاعب، وبعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو، ألغى البطاقة الصفراء، وأشهر الحمراء مباشرة، ليلعب كايزر تشيفز بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني.